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Sporx'e ilk açıklama; Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalıyor!

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda edeceği haberleri üzerine Güneş'in menajeri Deniz Türker, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Sporx'e ilk açıklama; Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalıyor!
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06 Mayıs 2018 14:43
- SPORX ÖZEL - Süper Lig'deki şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda görevi bırakarak Trabzonspor'un başına geçeceği iddiaları dozajını arttırmaya başladı.

"Şenol Güneş, sezon sonunda Beşiktaş'a mı veda edecek" haberleri gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ederken, Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker, "ayrılık" iddiaları hakkında Sporx'e konuştu ve dedikodulara son noktayı koydu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmayacağını ve Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunun altını çizen Türker, "Son günlerde basınımızda çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıyor haberleri gerçeği yansıtmıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve Güneş ile ne bu kontratın sonlandırılması ne de başka bir takıma teknik direktör olmasıyla ilgili bir görüşme olmamıştır" dedi.

*Deniz Türker ve Şenol Güneş


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