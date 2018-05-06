Sporx'e ilk açıklama; Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalıyor!

Süper Lig'deki şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda görevi bırakarak Trabzonspor'un başına geçeceği iddiaları dozajını arttırmaya başladı."Şenol Güneş, sezon sonunda Beşiktaş'a mı veda edecek" haberleri gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ederken, Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker, "ayrılık" iddiaları hakkında Sporx'e konuştu ve dedikodulara son noktayı koydu.Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmayacağını ve Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunun altını çizen Türker, "Son günlerde basınımızda çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıyor haberleri gerçeği yansıtmıyor." dedi.*Deniz Türker ve Şenol Güneş