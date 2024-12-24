Sporting'de Joao Pereira dönemi kısa sürecek

Portekiz Ligi'nde teknik direktör Ruben Amorim'in takımdan ayrılması sonrası üst üste kötü sonuçlar alan ve liderliği kaybeden Sporting Lizbon, çarpıcı bir karar almaya hazırlanıyor.



Portekiz basınından Record'un haberine göre; Sporting Lizbon, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Joao Pereira'nın görevine son vermeyi planlıyor.



Haberde, Pereira'nın yerine getirilecek teknik direktör için şimdiden çalışmalara başlayan Sporting yönetiminin kısa süre içinde teknik direktör değişimini tamamlamayı planladığı yazıldı.



Sporting'in başında 8 resmi maça çıkan Joao Pereira, bu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



