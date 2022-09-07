UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Sporting, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Portekiz temsilcisi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Sporting'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos kaydetti.
Bu sonucun ardından Sporting, ilk haftada hanesine 3 puanı yazdırdı. Eintracht Frankfurt ilk hafta puan alamadı.
Grubun ikinci maçlarında Sporting, sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, Marsilya deplasmanına gidecek.
PSG formasıyla 3 sezonda 103 maç çıkan Icardi, 43 gol atıp, 7 gol pası verdi.
Mücadelede Sporting'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos kaydetti.
Bu sonucun ardından Sporting, ilk haftada hanesine 3 puanı yazdırdı. Eintracht Frankfurt ilk hafta puan alamadı.
Grubun ikinci maçlarında Sporting, sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, Marsilya deplasmanına gidecek.
PSG formasıyla 3 sezonda 103 maç çıkan Icardi, 43 gol atıp, 7 gol pası verdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ