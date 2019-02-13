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Spor Toto'nun İddaa ihalesinde teklifler sunuldu!..

Spor Toto İddaa ihalesinin ikinci oturumu gerçekleşti. Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyon önerdi

Spor Toto'nun İddaa ihalesinde teklifler sunuldu!..
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13 Şubat 2019 11:05
Spor Toto İddaa ihalesinin ikinci oturumu gerçekleşti. Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyon önerdi. İnteltek-Turkcell ortaklığı yüzde 0.5 komisyon teklifi verdi. Böylece iddaa ihalesi için en düşük teklifi veren Şans Girişim en düşük komisyon oranını vererek ihalede öne geçti. Son kararı Spor Toto Teşkilat başkanlığı verecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yeniden ihaleye çıktı.

-Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyon önerdi.

-İnteltek-Turkcell ortaklığı yüzde 0.5 komisyon teklifi verdi.

Böylece iddaa ihalesi için en düşük teklifi veren Şans Girişim OGG en az komisyon oranını verdiği için ihalede öne geçti. Şans Girişim, Demirören Grubu ile ABD merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteriyor.

Son kararı Spor Toto Teşkilat başkanlığı 5 gün içerisinde verecek.

Mevcut iddaa oyununda yüzde 1,4 komisyon ile oynanıyor.

İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti.

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