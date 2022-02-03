Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri MHK tarafından açıklandı.
İşte görevlendirmeler:
4 Şubat Cuma
20.00
İH Konyaspor - Giresunspor: Cüneyt Çakır
Y. Kayserispor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30
Gaziantep - DG Sivasspor: M. Kürşad Filiz
16.00
Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
VF Karagümrük - ÖKY Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00
Fenerbahçe - M. Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00
Beşiktaş - FTA Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka
İşte görevlendirmeler:
4 Şubat Cuma
20.00
İH Konyaspor - Giresunspor: Cüneyt Çakır
Y. Kayserispor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30
Gaziantep - DG Sivasspor: M. Kürşad Filiz
16.00
Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
VF Karagümrük - ÖKY Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00
Fenerbahçe - M. Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00
Beşiktaş - FTA Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka