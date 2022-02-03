Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

MHK, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçlarını yönetecek hakemlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri
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03 Şubat 2022 11:57
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri MHK tarafından açıklandı.

İşte görevlendirmeler:

4 Şubat Cuma

20.00

İH Konyaspor - Giresunspor: Cüneyt Çakır
Y. Kayserispor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi

13.30

Gaziantep - DG Sivasspor: M. Kürşad Filiz

16.00

Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
VF Karagümrük - ÖKY Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00

Fenerbahçe - M. Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar

16.00

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00

Beşiktaş - FTA Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka



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