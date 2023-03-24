Spor Toto 1. Lig'de maçların başlama saatinde değişiklik!

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak bazı müsabakaların başlama saatleri, ramazan ayı dolayısıyla yeniden düzenlendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat değişikliği yapılan maçların programı şöyle:
1 Nisan Cumartesi:
20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat değişikliği yapılan maçların programı şöyle:
1 Nisan Cumartesi:
20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
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