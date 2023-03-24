Spor Toto 1. Lig'de maçların başlama saatinde değişiklik!

Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçlarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de maçların başlama saatinde değişiklik!
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24 Mart 2023 14:53
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak bazı müsabakaların başlama saatleri, ramazan ayı dolayısıyla yeniden düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat değişikliği yapılan maçların programı şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

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