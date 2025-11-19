26 Kasım
Spartak, Djiku'dan memnun!

Ağustos ayında Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya 2,5 milyon euroya transfer olan Alexander Djiku, gösterdiği performansla Rus taraftarların beğenisini kazandı.

calendar 19 Kasım 2025 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Ağustos ayında Fenerbahçe'den Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djuku, sergilediği performansla takdir kazandı.

Rus taraftarlar, Ganalı oyuncudan memnun ve sosyal medyada 'iyi ki almışız' yorumlarını yaptı. Djiku, 2.5 milyon euroya gönderilmişti.

SPARTAK'TA 9 MAÇ

31 yaşındaki futbolcu, Spartak formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ganalı futbolcu, Fenerbahçe formasını 75 kez sırtına geçirmiş ve bu süreçte 4 gol, 2 asistlik de katkı sağlamıştı.  

 
