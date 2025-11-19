Spartak, Djiku'dan memnun!

Ağustos ayında Fenerbahçe'den Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djuku, sergilediği performansla takdir kazandı.
Rus taraftarlar, Ganalı oyuncudan memnun ve sosyal medyada 'iyi ki almışız' yorumlarını yaptı. Djiku, 2.5 milyon euroya gönderilmişti.
SPARTAK'TA 9 MAÇ
31 yaşındaki futbolcu, Spartak formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev aldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Ganalı futbolcu, Fenerbahçe formasını 75 kez sırtına geçirmiş ve bu süreçte 4 gol, 2 asistlik de katkı sağlamıştı.
Rus taraftarlar, Ganalı oyuncudan memnun ve sosyal medyada 'iyi ki almışız' yorumlarını yaptı. Djiku, 2.5 milyon euroya gönderilmişti.
SPARTAK'TA 9 MAÇ
31 yaşındaki futbolcu, Spartak formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta görev aldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Ganalı futbolcu, Fenerbahçe formasını 75 kez sırtına geçirmiş ve bu süreçte 4 gol, 2 asistlik de katkı sağlamıştı.