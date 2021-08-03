Sparta Prag - Monaco maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile Monaco karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da yaşanıyor...

, Fotoğraf; EPA
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Sparta Prag - Monaco maçı canlı olarak Tuttur'da
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03 Ağustos 2021 09:24
Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön eleme turu mücadelesinde Sparta Prag ve Monaco kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı Tuttur'dan canlı takip edebilirsiniz.

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Karşılaşmada Sparta Prag'ın galibiyetine 3,40 oran verilirken Monaco'nun galibiyetine 1,62 ve beraberliğe de 3,15'lik oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,75 olarak görüürken 2,5 ÜST oranı ise 1,58'den bültende yer aldı.

SPARTA PRAG - MONACO MAÇI CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

İLK GOLÜ KİM ATAR?

Maçta Sparta Prag'ın ilk golü atmasına 2,15'lik oran verilirken Monaco'nun ilk golü atmasına ise 1,45'lik oran belirlendi ve gol olmaz seçeneğine ise 10.00 oran belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Sparta Prag - Monaco mücadelesinde Karşılıklı gol var seçeneğine 1.53'lük oran belirlendi. Gol yok seçeneğinin oranı ise 1,81 olarak görüldü.



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