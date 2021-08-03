Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön eleme turu mücadelesinde Sparta Prag ve Monaco kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı Tuttur'dan canlı takip edebilirsiniz.
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Karşılaşmada Sparta Prag'ın galibiyetine 3,40 oran verilirken Monaco'nun galibiyetine 1,62 ve beraberliğe de 3,15'lik oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,75 olarak görüürken 2,5 ÜST oranı ise 1,58'den bültende yer aldı.
SPARTA PRAG - MONACO MAÇI CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta Sparta Prag'ın ilk golü atmasına 2,15'lik oran verilirken Monaco'nun ilk golü atmasına ise 1,45'lik oran belirlendi ve gol olmaz seçeneğine ise 10.00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Sparta Prag - Monaco mücadelesinde Karşılıklı gol var seçeneğine 1.53'lük oran belirlendi. Gol yok seçeneğinin oranı ise 1,81 olarak görüldü.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Sparta Prag'ın galibiyetine 3,40 oran verilirken Monaco'nun galibiyetine 1,62 ve beraberliğe de 3,15'lik oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,75 olarak görüürken 2,5 ÜST oranı ise 1,58'den bültende yer aldı.
SPARTA PRAG - MONACO MAÇI CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta Sparta Prag'ın ilk golü atmasına 2,15'lik oran verilirken Monaco'nun ilk golü atmasına ise 1,45'lik oran belirlendi ve gol olmaz seçeneğine ise 10.00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Sparta Prag - Monaco mücadelesinde Karşılıklı gol var seçeneğine 1.53'lük oran belirlendi. Gol yok seçeneğinin oranı ise 1,81 olarak görüldü.
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