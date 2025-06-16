Sörloth'tan ültimatom: 'Ya 11 ya veda!'

Alexander Sörloth, Atletico Madrid yönetimine ültimatom verdi.



La Liga'da Villarreal formasıyla 23 gol atıp 32 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Sörloth, Julian Alvarez'in Manchester City'den gelmesi sonrası yedek forvet konumuna düştü. Sınırlı rolüne karşın La Liga'da 20 gol atarak sezonu bitiren Sörloth, yedek olmaktan ötürü mutsuzluğunu yönetime iletti.



BONSERVİSİ AÇISINDAN KOLAYLIK İSTEDİ



Kulüp yönetimiyle görüşen 29 yaşındaki Norveçli, önümüzdeki sezon da yedek olarak düşünülüyorsa ayrılmak istediğini belirtti. Kariyerinin bu noktasında yedek kalmayı değil oynamayı istediğini belirten Sörloth, bu durumda bonservisi açısından da kolaylık istedi.

İspanyol basınında Sörloth ile Almanya, İtalya ve Premier Lig'den birçok kulübün ilgilendiği ve transferin önünmüzdeki günlerde netlik kazanacağı kaydedildi.