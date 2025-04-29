Trendyol Süper Lig'de geçen haftayı Hatayspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, gözünü pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi.
Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, zorlu deplasmanda oyun planını üç yıldızının üzerine kuracak.
RAFA SILVA
Solskjaer'in saha içindeki liderlerinden ilki, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Rafa Silva olacak. 31 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 44 maçta 16 gol ve 13 asist üreterek takımın en kritik hücum kozlarından biri oldu. Derbilerde sorumluluk almaktan çekinmeyen Rafa, Galatasaray'a attığı şık golle de bunu kanıtlamıştı.
"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
İkinci önemli isim, formunu yeniden bulan Ciro Immobile olacak. Sezonun son bölümünde düşüş yaşayan İtalyan forvet, Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle moral buldu. Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz" diyerek derbi için iddialı olduğunu gösterdi.
KARİYERİNİN EN VERİMLİ SEZONUNUN YAŞIYOR
Orta sahada ise Gedson Fernandes'in ağırlığı hissedilecek. 26 yaşındaki oyuncu, hem savunma hem de hücum geçişlerinde takımın kilit ismi konumunda. Bu sezon 45 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Gedson, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor.
Öte yandan Beşiktaş'ta bu sezon skor yükünün büyük kısmını orta saha oyuncuları sırtladı. Siyah-Beyazlı orta saha oyuncuları 46 resmi maçta toplam 30 gol, 25 asistlik performans sergilerken; santrforlardan gelen katkı 23 gol ve 10 asistte kaldı. Ciro Immobile 19 gol, 4 asistle öne çıkarken, genç yıldız Semih Kılıçsoy ise 4 gol ve 6 asist yaptı.
Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinde takımın hücum ve savunma yükünü Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'e emanet edecek.
Trendyol Süper Lig'de geçen haftayı Hatayspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, gözünü pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi.
- 12:33 Jose Mourinho'dan Talisca planı!
- 12:18 Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
- 12:15 Morata'dan Galatasaray yönetimine mesaj
- 12:14 Fenerbahçe'de 22 milyon euroluk operasyon
- 12:12 Fenerbahçe'de 22 milyon €'luk operasyon!
- 12:09 Galatasaray'ın biyonik adamı Victor Osimhen
- 12:00 Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai
- 11:51 Solskjaer'den derbi öncesi açıklamalar!
- 11:37 Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu
- 11:27 Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!
- 11:15 Kaan Ayhan formayı alacak
- 10:57 Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde
- 10:53 Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
- 10:44 Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!
- 10:44 Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!
- 10:37 Immobile için kritik derbi kararı
- 10:33 Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!
- 10:21 Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!
- 10:13 Stattaki usulsüzlük için Hasan Arat'a soruşturma!
- 10:07 Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
- 10:02 Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
- 10:02 Alperen'in playoff kariyeri rekoru, Warriors'a karşı yetmedi
- 09:58 Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen
- 09:40 Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!
- 09:39 Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
- 09:29 Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!
- 09:29 19 Mayıs'ta 3 bayram hayali
- 09:22 Arsenal - Paris: Muhtemel 11'ler
- 09:21 Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!
- 09:17 Dursun Özbek'ten 5.yıldıza 5 yıldız!
- 09:09 Beşiktaş'ta Jonas Svensson kararı!
- 09:01 Fenerbahçe'de En Nesyri'ye İspanya'dan takip!
- 08:55 Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
- 08:49 Jose Mourinho'dan öğrencilerine derbi uyarısı!
- 01:24 Aziz Yıldırım: "Yanlış açıklamalar oluyor"
- 00:58 Fenerbahçe Beko, Final Four için sahaya çıkıyor!
- 00:33 2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı
- 00:29 Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'da tamamlandı
- 00:16 Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
- 23:59 Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
- 23:51 Stoilov: "Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirdik"
- 23:46 Lazio 2-0'dan döndü ancak galibiyete yetmedi!
- 23:20 Çağdaş Atan: "Mağlubiyet benim sorumluluğumda"
- 23:15 Barcelona U19 futbolcusu Eman Kospo: "Türkiye'deki herkes benim kardeşlerim"
- 22:40 33. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm
- 22:38 Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
- 22:32 Çorum FK, Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul etti
- 22:07 Eyüp Saka: "Seneye de burada olmak istiyoruz"
- 22:06 Zeyyat Kafkas: "Türk futbolu için hepsi birer değerdir"
- 22:03 Göztepe, Süper Lig'deki hasretine son verdi!
- 21:30 İbrahim Hacıosmanoğlu: "Darısı diğer takımların, milli takımın başına"
- 21:23 Ertuğrul Doğan: "Diyecek hiçbir şey yok"
- 21:12 Fatih Tekke: "Tarihi bir başarı"
- 21:09 Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı için paylaşım
- 21:00 Trabzonspor: "Bu ülkenin gururusunuz"
- 20:52 Trabzonspor, finalde Barcelona'ya kaybetti!
- 20:39 Birkan Batuk, Basketbol kariyerini noktaladı
- 20:22 Van Bronckhorst, Leeds'in hedefinde!
- 20:15 Galatasaray'da Sacha Boey planı!
- 20:00 Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Khvicha Kvaratskhelia'dan transfer itirafı!
Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
-
2
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
-
3
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
-
4
Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
-
5
Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
-
6
Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
-
7
Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
-
8
Manchester City'de Ederson devri bitiyor!
-
9
Galatasaray'da Sacha Boey planı!
-
10
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!