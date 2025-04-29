Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!

Trendyol Süper Lig'de geçen haftayı Hatayspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, gözünü pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi.



Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, zorlu deplasmanda oyun planını üç yıldızının üzerine kuracak.



RAFA SILVA



Solskjaer'in saha içindeki liderlerinden ilki, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Rafa Silva olacak. 31 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 44 maçta 16 gol ve 13 asist üreterek takımın en kritik hücum kozlarından biri oldu. Derbilerde sorumluluk almaktan çekinmeyen Rafa, Galatasaray'a attığı şık golle de bunu kanıtlamıştı.



"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"



İkinci önemli isim, formunu yeniden bulan Ciro Immobile olacak. Sezonun son bölümünde düşüş yaşayan İtalyan forvet, Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle moral buldu. Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz" diyerek derbi için iddialı olduğunu gösterdi.



KARİYERİNİN EN VERİMLİ SEZONUNUN YAŞIYOR



Orta sahada ise Gedson Fernandes'in ağırlığı hissedilecek. 26 yaşındaki oyuncu, hem savunma hem de hücum geçişlerinde takımın kilit ismi konumunda. Bu sezon 45 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Gedson, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor.



Öte yandan Beşiktaş'ta bu sezon skor yükünün büyük kısmını orta saha oyuncuları sırtladı. Siyah-Beyazlı orta saha oyuncuları 46 resmi maçta toplam 30 gol, 25 asistlik performans sergilerken; santrforlardan gelen katkı 23 gol ve 10 asistte kaldı. Ciro Immobile 19 gol, 4 asistle öne çıkarken, genç yıldız Semih Kılıçsoy ise 4 gol ve 6 asist yaptı.



