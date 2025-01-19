Solskjaer'den üç eski öğrencisine kanca!

Mirror'ın haberine göre; Beşiktaş'ta göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, eski takımı Manchester United'dan 3 yıldızı isteyebilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Solskjaer'den üç eski öğrencisine kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 10:00
Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, transferler için yönetimle görüşecek.

Mirror'ın haberine göre, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, Manchester United'dan üç ismi takımda görmek istiyor. 

Bu isimler; Victor Lindelöf, Antony ve Christian Eriksen.

Sakatlığı bulunan Lindelöf ve aldığı süreler azalan Danimarkalı Christian Eriksen'in sözleşmeleri önümüzdeki haziran ayında biteceği için Kırmızı Şeytanlar göndermeye sıcak bakıyor.

MANU'da istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Antony de transferine izin verilmesi beklenen isimler arasında.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery