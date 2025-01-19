Solskjaer'den üç eski öğrencisine kanca!

Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, transferler için yönetimle görüşecek.
Mirror'ın haberine göre, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, Manchester United'dan üç ismi takımda görmek istiyor.
Bu isimler; Victor Lindelöf, Antony ve Christian Eriksen.
Sakatlığı bulunan Lindelöf ve aldığı süreler azalan Danimarkalı Christian Eriksen'in sözleşmeleri önümüzdeki haziran ayında biteceği için Kırmızı Şeytanlar göndermeye sıcak bakıyor.
MANU'da istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Antony de transferine izin verilmesi beklenen isimler arasında.
Mirror'ın haberine göre, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, Manchester United'dan üç ismi takımda görmek istiyor.
Bu isimler; Victor Lindelöf, Antony ve Christian Eriksen.
Sakatlığı bulunan Lindelöf ve aldığı süreler azalan Danimarkalı Christian Eriksen'in sözleşmeleri önümüzdeki haziran ayında biteceği için Kırmızı Şeytanlar göndermeye sıcak bakıyor.
MANU'da istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Antony de transferine izin verilmesi beklenen isimler arasında.