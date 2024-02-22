Solskjaer'den Bayern Münih'e yeşil ışık!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Bayern Münih'te sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Thomas Tuchel'in erken ayrılık ihtimaline karşın sezon bitimine kadar takımın başına geçmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Solskjaer'den Bayern Münih'e yeşil ışık!
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22 Şubat 2024 19:07
Bayern Münih, sezon sonunda mevcut teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu doğrultuda flaş bir iddia gündeme geldi.

Sky Sport'un haberine göre; İsmi geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'la da anılan Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezon sonuna kadar Bayern Münih'in başına geçmeye hazır.

İskoç teknik adamın, Tuchel ile erken bir ayrılığa karşı Bayern Münih'i çalıştırmaya istekli ve hazır olduğu ifade edildi.

MANCHESTER PERFORMANSI

2021 yılında çok fazla eleştiri alarak Manchester United'dan ayrılan Solskjaer, İngiliz ekibinde çıktığı 149 karşılaşmada 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

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