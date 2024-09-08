Sofyan Amrabat, futboluyla büyüledi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas, Gabon'u 4-1 yenerken Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Sofyan Amrabat, futboluyla adeta büyüledi.
SAHANIN EN İYİLERİNDEN
28 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90 dakika forma giydi. Tecrübeli futbolcu, Gabon karşısında yüzde 96 pas isabetliyle sahanın en iyilerinden oldu.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 26. dakikada Ziyech, 59. dakikada Diaz ve 82'de Ayoub El Kaabi attı.
SAHANIN EN İYİLERİNDEN
28 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90 dakika forma giydi. Tecrübeli futbolcu, Gabon karşısında yüzde 96 pas isabetliyle sahanın en iyilerinden oldu.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 26. dakikada Ziyech, 59. dakikada Diaz ve 82'de Ayoub El Kaabi attı.