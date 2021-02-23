Sofiane Feghouli geri döndü!

Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte Alanya deplasmanına götürülmesine rağmen, hazır olmadığı için kadroya alınmayan Feghouli'nin hedefi, Erzurum sınavı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli geri döndü!
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23 Şubat 2021 13:11
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte Alanya deplasmanına götürülmesine rağmen, hazır olmadığı için kadroya alınmayan Feghouli'nin hedefi, Erzurum sınavından sahada olmak...

Takımla çalışmalara katılan Sofiane Feghouli, cumartesi günkü karşılaşmada da süre almak istiyor.

SOL BEK İÇİN ACİL ÇÖZÜM

Galatasaray'da sol bek pozisyonunda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Eğer bu üç isimden hafta içerisinde geri dönen olmazsa, Fatih hocanın acil eylem planı belli. Terim, Erzurumspor maçında sol bekte Linnes'i oynatıp, sağ bekte Yedlin'e görev vermeyi düşünüyor.

Buna rağmen doktorlar, üç futbolcuyu da takıma bir an önce döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. 



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