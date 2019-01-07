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Skrtel için Barcelona açıklaması: "Görüştük"

Martin Skrtel'ın menajeri Karol Csonto, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Skrtel için Barcelona açıklaması: 'Görüştük'
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07 Ocak 2019 16:55
Fenerbahçe'den devre arasında ayrılma ihtimali olan isimler arasında yer alan Martim Skrtel için menajerinden çarpıcı bir itiraf geldi.

Martin Skrtel'ın menajeri Karol Csonto, Slovak basınına yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

Karol Csonto, Martin Skrtel'ın geleceği hakkında konuşurken ''Barcelona yöneticileriyle gerçek rakamlar üzerinde konuştuk. Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. Dolayısıyla iddialar doğru.Doğru bir teklif gelirse Skrtel Ocak ayında ayrılabilir ancak İngiltere'ye dönme ihtimali düşük. Fenerbahçe'den yeni sözleşme teklifi de aldık ancak henüz bir karar vermedik'' ifadelerini kullandı.

Skrtel'ın adı Rangers, West Ham, Crystal Palace ve Southampton ile anılıyordu.

34 yaşındaki Slovak yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



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