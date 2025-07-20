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Skriniar hafta içi Portekiz'de!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonda kiraladığı ve memnun kaldığı Milan Skriniar'ın transferinde sadece imza kaldı.

calendar 20 Temmuz 2025 11:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 11:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Skriniar hafta içi Portekiz'de!
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Geçen sezon kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de performansıyla taraftarın gözüne giren Milan Skriniar'ın bonservisini almak için uzun süredir uğraşan yönetim, hedefine ulaştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Slovak stoperle her konuda anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 29 yaşındaki savunmacı, 7.5 milyon Euro maaş alacak. 

Transferin maliyetiyle ilgili Paris Saint-Germain ile de uzlaşma sağlandı. Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli taksitler halinde ödenecek.

HAFTA İÇİ KAMPTA

Skriniar'ın, Portekiz'de hazırlık kampını sürdüren Fenerbahçe'ye yarın ya da salı günü katılması bekleniyor.

ŞİMDİ SIRA ASENSİO'DA

Skriniar'ın ardından Fransız ekibinden Marco Asensio transferinde mutlu son çok yakın. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta içinde İspanyol 10 numarayı da bitirmeyi planlıyor.

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