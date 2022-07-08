Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forvet transferi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi transfer ettiğini duyurdu.



KAROL ANGIELSKI İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME



Sivasspor'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ayrıca, "Karol Angielski'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz" denildi.



KAROL ANGIELSKI KİMDİR?



20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol kaydetti. Kariyerinde 103 maça çıkan golcü futbolcu, 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.





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