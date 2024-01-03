Sivasspor'un zorlu fikstürü

Sivasspor, Süper Lig'de 8 günde 3 müsabaka oynayacak.

, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'un zorlu fikstürü
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03 Ocak 2024 14:09
Sivassspor, Süper Lig'de kritik bir sürece girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip süper ligde sıkıştırılmış programda 8 günde 3 müsabaka oynayacak. Sivasspor, bu maçlardan iki tanesine deplasmanda bir tanesini sahasında yapacak.

Yiğidolar, ligin 19'uncu haftasında 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak maçta Kayseri'de, Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip ligin 16. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen maçta 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 17.00'da başlayacak müsabakada Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Sivasspor, ligin 20'inci haftasında Samsun deplasmanında 14 Ocak 2024 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede Samsunspor ile karşılaşacak.

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