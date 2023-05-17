Sivasspor'un yeni cevheri Emre Gökay!

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Müsabaka 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Max Gradel'in yerine oyuna giren 2006 doğumlu Emre Gökay ilk Süper Lig maçına çıktı. Gökay, 90+7'de sahneye çıktı ve attığı golle hem maçın 2-1'lik skorunu belirledi hem de kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Emre'nin golünün ardından taraftarlar genç oyuncuya tezahüratta bulundu.



17 yaşındaki oyuncu Sivasspor'un Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşılaştığı Fiorentana maçında da 15 dakika süre

bulmuştu.



U17 LİGİ'NDE EN İYİ OYUNCU OLDU

U-17 Milli Takımı'nda da 4 maça çıkıp 5 gollük katkı sağlayan Emre Gökay, Sivaspor U-17 Elit A ligi şampiyonluğu yaşarken aynı zamanda turnuvanın da en iyi oyuncusu seçildi.



