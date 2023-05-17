Sivasspor'un yeni cevheri Emre Gökay!

Sivasspor'un Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa maçında, son 10 dakika forma giyen genç yıldız adayı Emre Gökay dikkat çekti. Kısa sürede bir gol atmayı başaran genç yetenek herkesin takdirini kazandı.

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Sivasspor'un yeni cevheri Emre Gökay!
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17 Mayıs 2023 11:40
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 11:44
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Müsabaka 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Max Gradel'in yerine oyuna giren 2006 doğumlu Emre Gökay ilk Süper Lig maçına çıktı. Gökay, 90+7'de sahneye çıktı ve attığı golle hem maçın 2-1'lik skorunu belirledi hem de kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Emre'nin golünün ardından taraftarlar genç oyuncuya tezahüratta bulundu.

17 yaşındaki oyuncu Sivasspor'un Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşılaştığı Fiorentana maçında da 15 dakika süre
bulmuştu.

U17 LİGİ'NDE EN İYİ OYUNCU OLDU
U-17 Milli Takımı'nda da 4 maça çıkıp 5 gollük katkı sağlayan Emre Gökay, Sivaspor U-17 Elit A ligi şampiyonluğu yaşarken aynı zamanda turnuvanın da en iyi oyuncusu seçildi.

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