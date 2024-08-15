Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı
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15 Ağustos 2024 14:58
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

 

 
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