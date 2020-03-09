Sivasspor iç saha performansı ile devlerle yarışıyor

Süper Lig'de bu sezon tarihinin en başarılı günlerini geçiren Sivasspor, Avrupa'nın 5 büyük liginin de dahil edildiği sıralamada evinde maç kaybetmeyen dünya devleri arasına girdi.Sahasında 13 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, bu alanda İtalya'da 12 maçtır kaybetmeyen Juventus ve Almanya'da 12 maçtır yenilmeyen Dortmund'un önünde yer aldı.Bu alanda en başarılı takımlar arasında yer alan Real Madrid 13 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmezken Barcelona 14, Valencia 14, Lazio 14 ve Liverpool 15 maçtır sahasında rakiplerine göz açtırmadı.İşte sıralamaJuventus - 12Dortmund - 12Real Madrid - 13Sivasspor - 13Barcelona - 14Valencia - 14Lazio - 14Liverpool -15