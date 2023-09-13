Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir isim ortaya çıktı.



Kırmızı-beyazlılar, CSKA Moskova'da forma giyen Adolfo Gaich ile temasa geçti. Arjantinli santrfor ile görüşmeler devam ediyor.



Lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayan Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör Servet Çetin, takıma mutlaka bir golcü alınması gerektiği görüşünde.



24 yaşındaki Arjantinli santrfor için Sivasspor'un rakibinin Kayserispor olduğu iddia edildi.



Gaich bu sezon Rus ekibinde 7 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.



