Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.



4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Fenerbahçe, rakibini ligde 3 golle mağlup etse de kupanın ilk maçında gol bulmayı başaramadı. Maç boyunca Fenerbahçe'nin rakip kaleye 2, Sivasspor'un ise 1 şut çekmesi dikkat çeken istatistikler oldu.



Karşılaşmanın rövanş tarihi henüz netlik kazanmazken TFF tarafından yapılan açıklamada 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacağı duyuruldu.



JESUS'UN 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, ligde 4 gün önce karşılaştıkları müsabakanın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gidildi.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor ile ligde oynadıkları maça ilk 11'de başlayan isimlerden Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Arda Güler ve Enner Valencia'nın yerine kupa maçında Attila Szalai, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'ye şans verdi.



Fenerbahçe'nin ligde Sivasspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Pedro, kupa maçında da aynı şansı yakaladı.



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln, İsmail Yüksek ve Valencia kadroda yer alamadı.



ÇALIMBAY'IN KUPA KADROSU



Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ise ligde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ilk 11'ine göre kupa maçında kadroda 5 değişiklik yaptı.



Çalımbay, ligdeki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Yatabare'nin yerine bu maçta Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad ve Caicedo'yu oynattı.



Kırmızı-beyazlı takım sahaya Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Saz, Gradel, Caicedo 11'i ile çıktı.



FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI



Ligde rakibini 3 golle mağlup eden Fenerbahçe, Sivasspor karşısında karşılaşmaya etkili başlayan taraftı.



Sarı lacivertliler 4. dakikada Peres'in vuruşuyla gole yaklaşırken 8. dakikada Ferdi'nin şutu ve 11. dakikada İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer kalesini gole kapattı.



SİVASSPOR GOL ARIYOR



Ev sahibi Sivasspor, maçın ilk çeyreğinde kalesinde tehlikeli anlar yaşasa da Fenerbahçe kalesine gitmeyi başardı.



37'de Goutas'un uzun pasında İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek Caicedo'nun topla buluşmasını engellerken 41'de Uğur Çiftçi'nin ortasında Caicedo'nun kafa vuruşu dışarı çıktı.



Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



DENGELER DEĞİŞMİYOR



İkinci yarıya Fenerbahçe Emre Mor - Osayi değişikliğiyle başladı. İki takım da skoru değiştirmek için organize atak geliştirmek istese de özellikle ceza sahası içinde topla buluşma oranları düşük kaldı.



Fenerbahçe ikinci yarının en ciddi pozisyonun Mert Hakan'la yakaladı. Mert Hakan, ceza sahası dışından gönderdi plase vuruşta çerçeveyi bulamadı.



DEĞİŞİKLİKLER ÇARE OLMADI



Maçta iki takım da gol bulabilmek için tüm kozlarını oynadı. 61'de Batshuayi ile Arda Güler, Mert Hakan'la Pedro'nun yerine oyuna dahil olurken 73'te ise Sivasspor'da N'Jie, Yatabare ve Hakan Arslan oyuna girerken Erdoğan, Caicedo ve Saiz çıkan isimler oldu.



81'de ise Rossi ve İrfan Can Kahveci yerini King ve Crespo'ya bıraktı. Özellikle Sivasspor'un değişiklikler sonrası oyunu hareketlendirmesi göze çarptı ancak maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.



4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.



8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.



11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.



18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.



37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.



41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.



61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.



67. dakikada topla birlikte ilerleyen Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



88. dakikada Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



90+3. dakikada sarı-lacivertli ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce kaleci Muammer Yıldırım topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.



Stat: Sivas 4 Eylül



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Volkan Ahmet Narinç



Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 N'Jie), Saiz (Dk. 73 Hakan Arslan), Gradel (Dk. 85 Ahmed Musa), Caicedo (Dk. 73 Yatabare)



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Emre Mor (Dk. 46 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Arda Güler), Rossi (Dk. 81 Joshua King), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Crespo), Pedro (Dk. 61 Batshuayi)



Sarı kartlar: Dk. 55 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)





