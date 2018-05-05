Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Teknik direktörlük kariyerini noktalayan İskoç spor adamının, ameliyata alınacağı bildiriliyor.
Manchester United Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ferguson'un beyin kanaması nedeniyle bir ameliyat geçirdi. Ameliyat iyi geçti ancak yoğun bakımda tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
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Manchester United Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ferguson'un beyin kanaması nedeniyle bir ameliyat geçirdi. Ameliyat iyi geçti ancak yoğun bakımda tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın