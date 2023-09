Sinan Atalay: ''Avrupa'da hedefimiz şampiyonluk''

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, yeni oyuncularıyla 2023-24 sezonunda lig ve Avrupa'da derece hedefliyor.



İstanbul'da 2017'de kurulduktan sonra, tesisleri ve altyapısıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin kurumsallaşmış ekiplerinden biri haline gelen Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası kazandığı 2022 sezonu gibi hem Avrupa, hem de Türkiye'de başarılı bir sezon geçirmek istiyor.



Başantrenör Sinan Atalay, Bahçeşehir Koleji Maltepe Yerleşkesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sezon son 10 haftaya girilirken, yardımcı antrenörken başantrenörlüğe geçiş yaptım. Takım kötü durumdaydı. Orada elimizden geldiğince oyuncu arkadaşlarımla beraber takımı yukarı çektik. Son maça kadar da play-off şansımızı sürdürdük." dedi.



Son maçta hem sakatlıklar hem de sezon yorgunluğu nedeniyle play-off'a katılamadıklarına dikkati çeken Atalay, yeni sezon için şunları söyledi:



"Yeni sezon öncesinde de yazın Başkanımız Hüseyin Bey ve genel menajerimiz Alparslan Bey ile tekrar oturduk. Yeni sezonda benimle devam etmek istediklerini söylediler. Hemen hızlı bir şekilde transfer sürecine başladık. Öncelikle bir önceki sezon kadromuzda olan oyuncuları değerlendirdik. Tutmak istediklerimizi tuttuk. Daha sonra ise oynatmak istediklerimizle, basketbola, Bahçeşehir ailesine yakışır bir şekilde güzel bir kadro kurmaya çalıştık. Hazırlıklarımız da bitti. İnşallah yarın sezonun ilk maçıyla başlayacağız. Bizim için öncelikle sakatlıksız ve hedeflerimize ulaştığımız sezon olur umarım."



"Kulübün en iyi kadrolarından birini kurduğumuzu düşünüyorum"



Bahçeşehir Koleji'nin bu yıl için iddiasının ne olduğu sorusuna karşılık genç başantrenör, "Açıkçası biraz iddialı bir kadro kurduk. Belki de Bahçeşehir Kulübünün en iyi kadrolarından birini kurduğumuzu düşünüyorum. Tabii süreç bize gösterecek bunu." diye konuştu.



İki sezon önce Avrupa kupası kazandıklarını hatırlatan Atalay, "Avrupa kupasında tekrar hedefimiz şampiyonluk. Ligde de açıkçası ilk 4, ilk 5'te yer alıp belki yarı final belki final, play-off süreci...Hedeflerimiz bu şekilde. Tabii sakatlık bu işin bir parçası. Biz de bunlarla baş edebilecek bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah hiç sakatlık olmadan hedeflerimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.



"Hep üzerine koyarak gidiyoruz ve her sene gelişiyor"



Takımın her sene üzerine koyarak yoluna devam ettiğini vurgulayan Sinan Atalay, şunları kaydetti:



"Kesinlikle her sene üzerini koyarak gidiyor takım. Türk basketbolunun önemli kulüplerinden biri gibi duruyor şu anda. Altyapı da öyle. Taraftar sayısı olarak bu sezon özellikle çok ihtiyacımız var kendi öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize...Bu sezon onlarla ilgili güzel bir çalışma yapılıyor herkesin maça gelmesi için. Hem takım kadromuzun kalitesi, hem de oynayacağımız maçlar için. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftar konusunda inşallah istediğimize bu sene ulaşırız."



"Oyuncuların hepsinin kendi bölümlerinde yıldız olduğunu düşünüyoruz"



Bu sezon takımda adından bahsettirecek oyuncuları olup olmadığına yönelik bir soruya, "Hepsi." cevabını veren genç başantrenör, kadroyu kurarken her maç aynı oyuncuyla çıkmayı değil, oyunu biraz daha paylaşmayı seçtiklerini anlattı.



Sinan Atalay, "Çünkü basketbol gerçekten bir takım oyunu ve bizim kurmak istediğimizi yapı da topu paylaşmak. Bir maç başka bir gün, öbür maç başka bir gün... Sadece skor anlamında değil görünmeyen işleri de yapacak bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. O yüzden ben kimseyi ayırt edemem bu konuda. Hepsinin kendine ait bölümlerinde yıldız olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.