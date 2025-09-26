26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Simmons'a NBA'den ilgi azalırken, Avustralya ligi talip oldu

NBA'de serbest oyuncu konumunda bulunan Ben Simmons, hâlâ bir takım bulamadı. NBA takımlarından gelen ciddi bir teklif olmaması nedeniyle, oyuncunun memleketi Avustralya Ligi'nden (NBL) ilgi gördüğü bildirildi.

26 Eylül 2025 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com






2025 yaz dönemi Simmons için oldukça çalkantılı geçti. New York Knicks ve Boston Celtics gibi takımların ciddi ilgisine rağmen Simmons, hâlâ NBA'de net bir gelecek planı olmayan serbest bir oyuncu konumunda.

NBL'in sahibi ve icra direktörü Larry Kestelman, Simmons'ı lige kazandırmak istediklerini dile getirdi:
"Simmons, basketbol oynamak için fazla iyi bir yetenek. Onunla iletişime geçeceğim, kendisiyle görüşmek isterim çünkü onun bizim (NBL) kollarımızı açarak sahip çıkmak istediğimiz bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Umarım basketbol tutkusuyla gelir ve burada yeniden alevlenir."


Knicks ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmadan önce Simmons'ın emekliliği düşündüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Simmons, Instagram'da kendisine yöneltilen bir soruya verdiği kısa yanıtla bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Geçen sezon Simmons, çıktığı maçlarda 5.0 sayı, 4.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalarken, sahadan %52.0 isabet oranı ile oynadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
