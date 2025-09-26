NBA'de serbest oyuncu konumunda bulunan Ben Simmons, hâlâ bir takım bulamadı. NBA takımlarından gelen ciddi bir teklif olmaması nedeniyle, oyuncunun memleketi Avustralya Ligi'nden (NBL) ilgi gördüğü bildirildi.2025 yaz dönemi Simmons için oldukça çalkantılı geçti. New York Knicks ve Boston Celtics gibi takımların ciddi ilgisine rağmen Simmons, hâlâ NBA'de net bir gelecek planı olmayan serbest bir oyuncu konumunda.NBL'in sahibi ve icra direktörü Larry Kestelman, Simmons'ı lige kazandırmak istediklerini dile getirdi:Knicks ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmadan önce Simmons'ın emekliliği düşündüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Simmons, Instagram'da kendisine yöneltilen bir soruya verdiği kısa yanıtla bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.Geçen sezon Simmons, çıktığı maçlarda 5.0 sayı, 4.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalarken, sahadan %52.0 isabet oranı ile oynadı.