Silver, tanking yapanlara sert çıkıştı

NBA başkanı Adam Silver, yakın zamanda basına Dallas Mavericks'in 'tanking' yaptığını itiraf eden başkanı Mark Cuban'a 600 bin dolar para cezası kesilmesi sonrası, 30 NBA takımına da bir bildiri yolladı.



Yüksek sıralamalardaki draft haklarını kapabilmek için sezonda bilerek ve isteyerek maç kaybetme durumunu uygulayan takımların olabildiğince en "Hızlı" ve "Acımasızca" karşılanması gerektiğini söyleyen Silver'ın ifadeleri şöyle:



"Geçtiğimiz birkaç sezonda, NBA'deki 'tanking' denilen tartışmalar hem kamuoyunda hem de ligimizde sıklıkla gerçekleşti. Ve siz yöneticiler olarak, draft lotaryası sistemimizde önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek değişiklikleri kabul ederek, temel teşvik konularını ele almak için adımlar attınız.



Bu süre zarfında, ekiplerin kadrolarını yeniden yapılandırmak için yapabilecekleri çabaları birbirinden ayırmak için dikkatli davrandık. Çeşitli sezonlar boyunca yapılan personel ve oyuncuların veya antrenörlerin maç kaybetme adımlarını attığı durumlar da dahil olmak üzere.



İlki, lig kurallarının sınırları içinde başarılı bir takım kurmak için geçerli bir strateji olabilir.



Ama ikincisinin, -- NBA'de asla görmediğimiz ve ummadığımız bulunmayan - oyunumuzda yeri yoktur. Oyuncuların ya da antrenörlerin kaybetmeye çalıştıklarına ya da herhangi bir oyunun rekabet avantajlarından ziyade sonuç vermesine neden olan adımlar attığına dair bir kanıt elde etmiş olsaydık, bu davranış lig ofisinin mümkün olan en hızlı ve en sert tepkisiyle karşılanırdı."



En yakın dönemde, son üç sezonda Philadelphia 76ers'ın da draft hakları için aynı şeyi kovaladığı gözlemlenmişti.



