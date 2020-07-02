Sheffield kendine geldi, Tottenham'ı devirdi

Oliver McBurnie

Premier Lig'in 32. haftasında Sheffield United ile Tottenham, Bramall Lane'de karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.Sheffield'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Sander Berge, 69. dakikada Lys Mousset ve 84. dakikadakaydetti.Tottenham'ın tek golü ise; 90. dakikada Harry Kane'den geldi.Karşılaşmanın 33. dakikasında Harry Kane'nin Tottenham adına kaydettiği gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'dan döndü ve iptal edildi.Bu sonuçla beraber Sheffield United, ligde aranın sona ermesinden sonra çıktığı 4. maçında ilk kez kazandı. Sheffield ekibi, daha önceki 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.Kazanarak puanını 47'ye yükselten Sheffield, 7. sıraya yükseldi. Sheffield United gelecek hafta, Burnley deplasmanına gidecek.Maçı kaybederek 45 puanda kalan Tottenham ise, 32. haftayı 9. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi şansını büyük oranda yitiren Tottenham, 33. haftada sahasında Everton ile karşılaşacak.