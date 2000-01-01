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Shaq: "Jordan, bugün NBA'de 45 sayı ortalama yakalardı"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugün NBA'de oynaması durumunda, maç başına 45 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugün NBA'de oynaması durumunda, maç başına 45 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.

ESPN'in Get Up programında yer alan O'Neal, NBA'in, MJ'in "fazla iyi" olduğundan şikayetçi olacağını ve kendisinin bugünün NBA'i için "fazla dominant" olacağını da sözlerine ekledi.

Diyalog şu şekilde gelişti:

"Michael Jordan bugün oynasaydı nasıl olurdu?

Shaq: Ortalama 45 sayı atardı ve lig, iki oyuncudan şikayet ederdi. 'Mike fazla iyi' derlerdi. 'Orlando'daki şu çocuk da çok dominant' derlerdi. 'Ne yapacağız?' derlerdi.

Gelmiş geçmiş en büyük oyuncu kim?

Shaq: Michael Jordan demem gerekiyor, çünkü Michael şu an gördüğümüz tüm büyük oyuncuların yolunu açmış kişidir. Ve eni konu düzgün bir pivot olmadan Finallerde 6-0 gitti. Başından çok şey geçti. Bir yıl izin aldı. Geri döndü ve arka arkaya üç tane daha kazandı. Kesinlikle en iyi oyuncu."


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