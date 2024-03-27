Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Anthony Davis'in ebeveynlerinin kendisinden oğullarının "üstüne gitmesini" istediklerini söyledi.



Milwaukee Bucks'a karşı heyecan verici iki uzatma oynanan karşılaşmada 34 sayı ve 23 ribaundlık perfomansıyla takımını galibiyete taşıyan Davis, Shaq'ten büyük övgüler aldı.



Shaq, Play-in Turnuvası sırasında Davis'in ebeveynleriyle konuştuğunu ve onların oğullarının üstüne gitmeye devam etmesine dair isteklerini dile getirdiğini açıkladı:



"Onun hakkında ne düşündüğümü biliyor... Annesi ve babası bana gelip 'Oğlumuzun üzerine gitmeye devam etmeni istiyoruz' demişlerdi çünkü kapasitesinin farkındayım."



Davis bu sezon maç başına 35,9 dakikada 24,7 sayı, 12,6 ribaund, 3,6 asist ve 2,4 blok ortalamaları yakalıyor.



