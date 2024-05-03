Shane Larkin, 4 yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Shane Larkin, 4 yıl daha Anadolu Efes'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 11:07
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 11:11
Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin, 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ABD'li yıldız için Fenerbahçe Beko'nun da devrede olduğu öne sürülmüştü ancak Larkin, Anadolu Efes'te kalmaya karar verdi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalayan Shane Larkin, 20.6 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'in zirvesinde yer alıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery