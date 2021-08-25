Shakhtar Donetsk - Monaco maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Monaco kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadele öncesinde Shakhtar Donetsk'in kazanmasına verilen oran 2,41 olarak açıklanırken Monaco galibiyeti 2,13 ve beraberliğe ise 2,95'lik oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı .. olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,66 olarak değerlendirildi.
SHAKHTAR DONETSK - MONACO MAÇI CANLI OLARAK TUTTUR'DA! CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Shakhtar Donetsk - Monaco maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Shakhtar Donetsk'in atmasına 1,81 oran verilirken ilk golü Monaco'nun atmasına 1,69 ve Gol olmaz oranına ise 9,40 verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,52 olarak bültende yer aldı. Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,82 oranıyla bahisseverlere sunuldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadele öncesinde Shakhtar Donetsk'in kazanmasına verilen oran 2,41 olarak açıklanırken Monaco galibiyeti 2,13 ve beraberliğe ise 2,95'lik oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı .. olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,66 olarak değerlendirildi.
SHAKHTAR DONETSK - MONACO MAÇI CANLI OLARAK TUTTUR'DA! CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Shakhtar Donetsk - Monaco maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Shakhtar Donetsk'in atmasına 1,81 oran verilirken ilk golü Monaco'nun atmasına 1,69 ve Gol olmaz oranına ise 9,40 verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı Gol Var oranı 1,52 olarak bültende yer aldı. Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,82 oranıyla bahisseverlere sunuldu.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
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