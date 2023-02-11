Sevilla'dan kritik galibiyet!

La Liga 21. hafta maçında Sevilla, sahasında Mallorca ile karşılaştı.



Sevilla'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 28. dakikada Youssef En-Nesyri ve 40. dakikada Bryan Gil kaydetti.



Jorge Sampaoli'nin öğrencileri son 5 maçta 3. galibiyetini alırken, Mallorca son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.



Alınan bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 24'e çıkardı. Mallorca ise 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Mallorca ise Villarreal'i konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ