Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

Sevilla'dan, Galatasaray forması giyen Marcao ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi.



İspanyol ekibinin ünlü sportif direktörü Monchi, katıldığı bir radyo programında, Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgilendiklerini doğruladı.



Monchi, açıklamasında, "Marcao, listemizde olan stoperlerden bir tanesi. Ancak, şu anda transfer için düşündüğümüz tek stoper o değil. Ben sürekli farklı alternatifler üzerinde de çalışırım. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçti ve transferini düşündüğümüz oyunlar listesine girdi. Sadece agresif bir stoper değil aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Aklımızda belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper." ifadelerini kullandı.



İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Marcao'nun Sevilla ile 5 yıllık anlaşma sağladığını ve Galatasaray ile transfer için görüşmelerin devam ettiğini öne sürmüştü.





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