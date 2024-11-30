Serkan Özbalta: 'Kimsenin başının yere eğilmemesi lazım'

Ahlatçı Çorum FK çalıştırıcısı Serkan Özbalta, Erzurumspor FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'a 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Yediğimiz gol haricinde oyundan, oyuncularımdan ve mücadeleden çok memnunum. Kimsenin başının yere eğilmemesi lazım." dedi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek "Üzgünüz. Dört haftadır kaybetmeyen bir Çorumspor takımı vardı. İyi gidişatımız vardı. Devam ettirmek istediğimiz müsabakalardan biriydi." ifadelerini kullandı.



Net pozisyonları maçta gole çeviremediklerine dikkati çeken Özbalta, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Oyuncularımız tam anlamıyla beni memnun etti. Mücadele anlamında iyi. Maçın geneline baktığınızda çok net pozisyonlarımız var. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ama genel anlamda biraz fazla gol kaçırıyoruz. Yediğimiz gol haricinde oyundan, oyuncularımdan ve mücadeleden çok memnunum. Kimsenin başının yere eğilmemesi lazım. "



Özbalta, maçın hakem tarafından bitirilmesinden sonra tekrar başlatılmasıyla ilgili olarak da "Tam bilmiyorum ama telsizle bağlantı kuramıyor, orada 3 dakika zaman geçiriyor. Tam teması kuramadı demek ki, bir hata yaptı. 'Vurun abalıya' diye bir söz var. Biz şimdi kaybettik diye adamı öldürmenin, günah keçisi ilan etmenin anlamı yok. Talihsizliği vardı. Temsilcimiz, gözlemcimiz de bu olayı büyütmemeli. İnsanın başına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.



