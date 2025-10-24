24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Serkan Özbalta: "Hak edilmiş bir galibiyet aldık"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

calendar 24 Ekim 2025 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Hak edilmiş bir galibiyet aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takım taraftarlarının ve şehrin bu galibiyeti çok istediğini söyledi. 

Şansızlıklar yaşadıklarını belirten Özbalta, "Gerçekten çok özlemiştik. Bugün de bir kaç tane değerlendirebileceğimiz, belki de gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı." dedi.

Özbalta, ilk yarıda iki takım için de temponun yüksek olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Yine de atabileceğimiz pozisyonlar vardı ki ikinci yarıda da kaçırdığımız penaltı gibi şeyler üst üste gelince ne oluyor demedik değil. Bulduğumuz goller, oyuncuların gösterdiği performans, oyunu kaleye yıkma, ceza sahasına daha fazla adamın girmesi gibi etkenleri oyuncular denedi ve sonunda 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet aldık. Herkes için çok özlenmiş bir galibiyetti."

Gelecek maçlar için değerlendirmede bulunan Özbalta, "Bu lig devam ederken, biz o beraberlikleri alırken lig bitmedi. Şimdi kalan 8 haftaya girerken bir periyot yapmak durumundayız. Nasip olursa o periyotta bir sıçrama ve vites yükseltmeden sonra ilk 7'nin içinde kalabilmenin hesaplarını yapıyoruz." diye konuştu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.