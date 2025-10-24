Serkan Özbalta: 'Hak edilmiş bir galibiyet aldık'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takım taraftarlarının ve şehrin bu galibiyeti çok istediğini söyledi.



Şansızlıklar yaşadıklarını belirten Özbalta, "Gerçekten çok özlemiştik. Bugün de bir kaç tane değerlendirebileceğimiz, belki de gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı." dedi.



Özbalta, ilk yarıda iki takım için de temponun yüksek olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:



"Yine de atabileceğimiz pozisyonlar vardı ki ikinci yarıda da kaçırdığımız penaltı gibi şeyler üst üste gelince ne oluyor demedik değil. Bulduğumuz goller, oyuncuların gösterdiği performans, oyunu kaleye yıkma, ceza sahasına daha fazla adamın girmesi gibi etkenleri oyuncular denedi ve sonunda 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet aldık. Herkes için çok özlenmiş bir galibiyetti."



Gelecek maçlar için değerlendirmede bulunan Özbalta, "Bu lig devam ederken, biz o beraberlikleri alırken lig bitmedi. Şimdi kalan 8 haftaya girerken bir periyot yapmak durumundayız. Nasip olursa o periyotta bir sıçrama ve vites yükseltmeden sonra ilk 7'nin içinde kalabilmenin hesaplarını yapıyoruz." diye konuştu.







