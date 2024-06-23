Sergio Oliveira'ya takım aranıyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözden düşen Sergio Oliveira için takım arayışları devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Sergio Oliveira'ya takım aranıyor!
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23 Haziran 2024 12:05
Galatasaray'da gözden düşen Sergio Oliveira, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor. 32 yaşındaki oyuncu için takım arayışları devam ediyor.

TEKLİF YOK

2026'ya kadar kontratı bulunan Oliveira'ya Arabistan'dan ilgi olduğu söylense de şu ana kadar gelen bir teklif yok.



BU SEZON NE YAPTI?

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.  

 
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