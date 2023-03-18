Sergio Oliveira'dan hakem tepkisi!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Oliveira, Konyaspor maçında yaşanan ve tartışmalara neden olan Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini dile getirdi.



Portekizli orta saha oyuncusu, yaşanan tartışmalı pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Normalde hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama buna sessiz kalınması imkansız. Dubois'e Konyaspor maçında yapılan açık bir kırmızı kart. Mağlubiyetin sorumluluğunu üstleniyoruz. Kazanmamız diğerlerinin canını yakıyor olabilir ama kaybedeceğimizden daha fazlasını kazanacağımıza alışın" ifadelerini yazdı.



Galatasaraylı taraftarlar, Oliveira'nın bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.





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