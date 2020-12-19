Sergen Yalçın'dan yedeklere tam not

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün oynanan ve 3-1 kazandıkları Tarsus İdman Yurdu maçının ardından yardımcılarıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, skordan çok az forma şansı bulan oyuncuların isteğinden ve kazanma arzusundan memnun olduğunu söyledi.



Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, artık maçlarda 5 oyuncu değişikliği olduğunu, bunun yanında tüm dünyanın hala salgınla mücadele ettiğini, ayrıca 2021'de üç günde bir maçlar olacağını bu sebeple herkesin hazır olması gerektiğinin de altını çizdi. Sergen Yalçın kupa maçında bu nedenle daha genç isimleri ve fazla şans veremediği oyuncuları görmek istediğini vurgularken, hiçbir oyuncunun takımdan geri kalmaması gerektiğini, böylece yoğun maç döneminde kadro derinliğinin daha genişleyeceğini de aktardı.



Sergen Yalçın buna ek olarak yönetimden ise ara transfer döneminde takıma takviye istedi. Tecrübeli çalıştırıcı 2021'e Aboubakar'ın alternatifi olacak bir forvet ve daha çok seçenek istediği stoper bölgesine takviye yapılarak girilmesi halinde şampiyonluk yarışında daha da iddialı olacaklarını idarecilere rapor etti. Yönetimin de transfer konusunda Yalçın ile aynı görüşe sahip olduğu öğrenildi.



DORUKHAN SAĞ BEKE



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, BB Erzurumspor maçının kadrosunu belirlediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, cezalı Rosier'in yokluğunda sağ bek görevini Dorukhan'a verecek. Yalçın, defansta ise Welinton-Montero ikilisini oynatacak, Vida yine yedek kalacak.



