Sergen Yalçın'dan flaş Ljajic sözleri!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i neden oynatmadığı konusunda açıklamalarda bulundu.



Ljajic'in henüz ilk 11'de oynayabilecek durumda olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Adem Ljajic sezon başından bu yana antrenman temposunun çok gerisinde ve şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Ljajic'in yerine daha hazır durumda oyuncuları tercih ediyoruz ama Ljajic'in de kısa bir süre içerisinde hazır duruma geleceğine ve kendisinden faydalanabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



"ÖZEL YAŞANTISI BENİ İLGİLENDİRMEZ"



Maç sonrası basın toplantısında; Adem Ljajic'in eli belinde ısınma görüntüleri ve özel yaşantısındaki sorunlarla ilgili dedikodular ile ilgili görüşü sorulan soru üzerine Sergen Yalçın, şu cevabı verdi:



"Ljajic'in özel yaşantısı beni ilgilendirmez. Oyuncunun kendisiyle ilgili. Ne zaman güçlenirse, istediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz mentalitede oynarsa Ljajic sahada olur. Oğuzhan ve Mensah'ı kullandık. Yetenekli, önemli oyuncu ama fizik, istek, güç olarak istediğimiz seviyeye gelirse sahada olacaktır. Şu an düşünmüyoruz. Orada alternatiflerim çok, kalabalık. 7-8 tane oyuncum var. En kalabalık yer orası. Orada formayı almak zor. Şartları zorlamak lazım. Adem istediğimiz seviyeye gelirse takıma girer, problem yok."



