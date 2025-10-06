Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, derbilerde farklı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş böylece 5 maçtır kaybettiği RAMS Park deplasmanından yine Sergen Yalçın ile puanla döndü.



Galatasaray deplasmanında son olarak 2020'de yine Sergen Yalçın yönetiminde 0-0 beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, sonraki 5 maçı kaybederken yine tecrübeli hoca yönetiminde kaybetmedi.

Beşiktaş'a 2. kez gelen Sergen Yalçın, derbilerde genel tabloda da başarılı bir performans sergiledi.Yalçın ilk döneminde Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı ise evinde 2 maçı kazanırken son karşılaşmayla birlikte deplasmanda ise 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, toplamda 8 İstanbul derbisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.