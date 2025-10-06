Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, derbilerde farklı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, İstanbul derbilerinde sadece 1 kez kaybetti.

calendar 06 Ekim 2025 12:21
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, derbilerde farklı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş böylece 5 maçtır kaybettiği RAMS Park deplasmanından yine Sergen Yalçın ile puanla döndü. 

Galatasaray deplasmanında son olarak 2020'de yine Sergen Yalçın yönetiminde 0-0 beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, sonraki 5 maçı kaybederken yine tecrübeli hoca yönetiminde kaybetmedi.



DERBİLERDE BAŞARILI

Beşiktaş'a 2. kez gelen Sergen Yalçın, derbilerde genel tabloda da başarılı bir performans sergiledi.

Yalçın ilk döneminde Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı ise evinde 2 maçı kazanırken son karşılaşmayla birlikte deplasmanda ise 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, toplamda 8 İstanbul derbisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.