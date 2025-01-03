Sergen Yalçın'ın Rafa Silva planı

Beşiktaş'ta göreve gelmesi beklenen Sergen Yalçın, Rafa'yla hücumcu bir oyun sistemi sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın Rafa Silva planı
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03 Ocak 2025 11:43
Beşiktaş'ın ayakta kalan tek ismi olan Rafa Silva'yla yepyeni bir dönemin startı verildi. Önümüzdeki hafta göreve gelmesine kesin gözle bakılan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rafa'yla hücumcu bir oyun sistemi sahaya sürmeyi planlıyor.

Yorumculuk yaptığı dönemde Beşiktaş'ın artılarını eksilerini tespit eden Yalçın, Rafa Silva'nın doğru bir şekilde oynatılmadığını birkaç kez dile getirmişti. Deneyimli hoca, Portekizli yıldızın rakip kaleden uzak kalmaması gerektiğini ve ceza sahasına sürekli dikine koşular yapmasını düşünüyor.

HIZLI ATAK VE ÇABUK GOL

Yalçın, göreve gelir gelmez Rafa'yla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Orta saha ve hücum hattı arasındaki atak organizasyonlarında oyuncusuna liderlik görevi verecek olan 'Şampiyon' apoletli teknik adam, böylece daha hızlı gol bulma şansı yakalayacak.

Portekizli yıldızın yardımcıları Gedson, Rashica ve Muçi olacak. Yapılacak transferler de Silva'nın oyun sistemine göre belirlenecek. Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Kartal, hücum hattını zenginleştirmeyi hedefliyor.



 
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