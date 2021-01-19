Sergen Yalçın, Diego Simeone'ye kafa tutuyor

Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe derken ligin şampiyon apoletli bir diğer takımı Galatasaray'ı da mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da, son dört ayda ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. 48 yaşındaki teknik adam, son dört ayda çıktığı 14 maçta 34 puan toplarken, maç başına 2,43 puan ortalaması yakaladı.Yalçın, Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde sadece Diego Simeone (A.Madrid), Rudi Garcia (Lyon), Ruben Amorim (Sporting) ve Erik ten Hag'ın (Ajax) gerisinde kaldı.Sergen Yalçın, Süper Lig'in çınarları Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlüğü eline aldı. Tecrübeli hoca, 2019 yılından bu yana iki takıma karşı oynadığı 8 maçı da kaybetmedi. Fenerbahçe'ye karşı Alanyaspor, Malatya ve Beşiktaş'ın başında 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray karşısında ise 1 galibiyet ve 3 beraberliğe imza attı.*Grafik: Sabah Gazetesi