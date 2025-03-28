Sergej Jakirovic: "Oyuncularım her şeyini ortaya koydu"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergej Jakirovic: 'Oyuncularım her şeyini ortaya koydu'
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28 Mart 2025 19:12

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımının çok iyi mücadele ortaya koyarak güzel galibiyet aldığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, oyunu domine ettilerini belirterek "Sahada her şeyini veren, mücadele eden enerjik bir takım vardı. Bu iyi performansı oyuncularım her iki yarıda da ortaya koydu." dedi.

Bu galibiyetle rakipleriyle arasındaki puan farkını düşürdüklerini ifade eden Jakirovic, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakibi analiz ettiğimizde çok uzun oyunculardan oluşmayan bir kadroları olduğunu gördük ve kornerlere çalıştık. İlk golü de bu şekilde bulduk. İlk yarının ilerleyen dakikalarında ikinci gol de geldi. 2-0'dan sonra oynamayı bıraktık gibi bir durum oldu. İkinci yarıda da aynı enerjiyi ortaya koyduk, 3 gol attık ve 5-0 kazandık. Bu galibiyet çok önemliydi. Üzerimizdeki rakiplerimizi de yakaladık bu şekilde devam etmemiz gerekir."

 

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