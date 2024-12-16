Serdar Topraktepe: "Puzzle'ı genişletmek zorundayız"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Topraktepe: 'Puzzle'ı genişletmek zorundayız'
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16 Aralık 2024 18:22
Son güncelleme 16 Aralık 2024 18:23
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihi hakkında konuşan Topraktepe, "Yorucu bir yolculuk yaptık, yine maalesef Milot sakatlık geçirdi. Bir 'puzzle' var, parçalarını genişletmek zorundayız. Can süre almadı ama göreceğiz, Alex kendini kanıtlamış bir oyuncu. Oyuncularımız iyi oyuncular, hepsine güveniyorum." dedi.

Can Keleş'in ilk kez 11'de yer almasına değinen Topraktepe, "Can'ı düşünüyordum ama Bodo maçı sert bir mücadeleydi. Orada sonradan aldım. Burada başlaması gerektiğini düşünüyorum, her şeyi ile sahada olması gerektiğini söyledim. Elinden geleni yapacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.
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