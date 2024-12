Serdar Topraktepe: 'Puzzle'ı genişletmek zorundayız'

Yorucu bir yolculuk yaptık, yine maalesef Milot sakatlık geçirdi. Bir 'puzzle' var, parçalarını genişletmek zorundayız. Can süre almadı ama göreceğiz, Alex kendini kanıtlamış bir oyuncu. Oyuncularımız iyi oyuncular, hepsine güveniyorum." dedi.



Can Keleş'in ilk kez 11'de yer almasına değinen Topraktepe, " Can'ı düşünüyordum ama Bodo maçı sert bir mücadeleydi. Orada sonradan aldım. Burada başlaması gerektiğini düşünüyorum, her şeyi ile sahada olması gerektiğini söyledim. Elinden geleni yapacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Kadro tercihi hakkında konuşan Topraktepe,