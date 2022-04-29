Serdar Dursun: "Penaltı noktasını kazdılar, Fair-Play olmalı"

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Gaziantep FK galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

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Serdar Dursun: 'Penaltı noktasını kazdılar, Fair-Play olmalı'
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29 Nisan 2022 22:59
Fenerbahçeli Serdar Dursun, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Serdar Dursun: "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Çok iyi bir maç çıkardık. İlk yarı 2-0 yapabilirdik. İkinci yarı da fena başlamadık, penaltıyı kaçırdık. Orada olaylar oldu, yeri kazdılar. Yukarı gittiğinde ben de şaşırdım. İyi ki kaçtı, sonra attım."

Neden yeri kazdılar? Bilmiyorum. Fair-Play olmalı. Sonuçta yine yenildiler. Yeri kazdılar, belki kaçırmam için etkendi. Ne yapalım, bazen böyle oluyor. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ederim.

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