Serdar Dursun'a iki teklif!

Fenerbahçe'de bu sezon fazla şans bulamayan isimler arasında yer alan Serdar Dursun'a Avrupa'dan 2 transfer teklifi geldi.



Yeniden Almanya 1. Ligi'ne yükselen Serdar'ın eski kulübü Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nin şampiyonu Ferencvaroş'un 31 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin 2021 Temmuz'unda bedelsiz olarak renklerine bağladığı Serdar Dursun, ilk sezonunda 37 resmi maça çıkıp 15 gol, 3 asist üretirken A Milli Takım'a seçilmeyi başarmıştı.



Tecrübeli oyuncu bu sezon ise şans bulduğu 25 karşılaşmada 4 gol atıp, 5 asist yaptı.



