Serdar Dursun'a iki teklif!

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun'a Almanya ve Macaristan'dan talipler var.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Dursun'a iki teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 13:00
Fenerbahçe'de bu sezon fazla şans bulamayan isimler arasında yer alan Serdar Dursun'a Avrupa'dan 2 transfer teklifi geldi.

Yeniden Almanya 1. Ligi'ne yükselen Serdar'ın eski kulübü Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nin şampiyonu Ferencvaroş'un 31 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2021 Temmuz'unda bedelsiz olarak renklerine bağladığı Serdar Dursun, ilk sezonunda 37 resmi maça çıkıp 15 gol, 3 asist üretirken A Milli Takım'a seçilmeyi başarmıştı.

Tecrübeli oyuncu bu sezon ise şans bulduğu 25 karşılaşmada 4 gol atıp, 5 asist yaptı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery