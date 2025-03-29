Serdal Adalı: "Takımımıza yürekten inanıyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde Galatasaray derbisi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı: 'Takımımıza yürekten inanıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 11:32
Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, törende kısa bir açıklama yaptı.

"TAKIMIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Adalı, "Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair play içerisinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

 


EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery