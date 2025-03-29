Serdal Adalı: 'Takımımıza yürekten inanıyorum'

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Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, törende kısa bir açıklama yaptı.
"TAKIMIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"
Bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Adalı, "Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair play içerisinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, törende kısa bir açıklama yaptı.
"TAKIMIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"
Bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Adalı, "Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair play içerisinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.