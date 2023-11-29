Serdal Adalı, listesindeki bir ismi daha tanıttı

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Kaan Kasacı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı, listesindeki bir ismi daha tanıttı
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29 Kasım 2023 15:42
Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Kaan Kasacı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışında yer alan şirketlerindeki başarılarıyla dikkat çeken, metaverse yatırımcısı, iş insanı, Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin yatırımcı kişiliği, ticari bilgi birikimi, camiamızı hak ettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

 Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan, Çağatay Abraş, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Orhan Özalp'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.

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