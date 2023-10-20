Şenol Güneş'ten telefonda derbi taktiği: ''Cesur ol, Galatasaray'ı yen''

Burak Yılmaz istifa eden eski hocasını arayıp derbi için destek istedi. Şenol Güneş, analiz ekibinin bütün verilerini paylaştı ve ofansif futbol tavsiyesinde bulundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten telefonda derbi taktiği: ''Cesur ol, Galatasaray'ı yen''
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20 Ekim 2023 11:20
Son güncelleme 20 Ekim 2023 11:21
Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden istifa eden Şenol Güneş, buna rağmen derbide Galatasaray'ın mağlup edilmesi için mesai yapıyor.

Kartal'ın eski teknik patronundan destek isteyen isim, öğrencisi olan Burak Yılmaz oldu. Şenol Güneş'in yerine geçen genç teknik adamın, hocasından derbi planı için tavsiye istediği öğrenildi.

Şenol Hoca'yla telefon yoluyla derbi mesaisi başlarken, istifa eden tecrübeli teknik adam, öğrencisinin başarılı olması için analiz ekibinden verileri topladı.

FARKLI PLAN DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray hakkındaki bütün verileri Burak Yılmaz'la paylaşan tecrübeli teknik adam, oyun planı için de tavsiyede bulundu. Galatasaray karşısında geriye çekilmenin hata olacağını savunan Güneş, cesur futbolun sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Burak Yılmaz ise hocasının verdiği desteğe rağmen oyun planı konusunda aynı görüşte değil. Aslan'ı devirmek için farklı bir plan üzerinde çalışan genç teknik adamın, ilk 11 tercihinde de sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 

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